Preocupante: Casi el 60% de la infraestructura en el Cibao presenta problemas sísmicos

Cerca del 60% de las obras en la región Norte del país son vulnerables a colapsos y sismos.

Esta advertencia fue hecha por el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Regional Norte, Ramón Gómez, quien anunció la creación de una Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad.

Su objetivo será supervisar y garantizar la seguridad de las construcciones en Santiago y en toda la región.

Gómez explicó que la iniciativa surge para fortalecer la supervisión técnica, especialmente tras tragedias recientes en la provincia, como el colapso parcial del techo de la Plaza de la Independencia, la explosión de un tanque de gas en Licey y el derrumbe de una estructura en el centro comercial Denny.

"Queremos que la población sienta que el CODIA puede dar respuesta técnica. Nadie mejor que nosotros, que tenemos en nuestra matrícula a los profesionales calificados, para rendir informes con validez y asesorar al Estado", manifestó Gómez.

El ingeniero Ramón Martínez, miembro de la comisión, indicó que es "multidisciplinaria, compuesta por profesionales técnicos con mucha capacidad para elaborar informes, asesorar al Estado y ser guardianes del interés público".

El coordinador de la comisión es el ingeniero Irvin Vargas, expresidente de la seccional, y también la integran los ingenieros Luis Peña, Eric Mercedes y Arcadio Rodríguez.

El ingeniero Luis Peña destacó la importancia del acuerdo para velar por la calidad de las obras en Santiago y el Cibao.

La comisión permitirá al CODIA rendir informes a las instituciones estatales responsables de la legalidad de los proyectos de construcción.

Asimismo, se encargará de elaborar políticas de riesgo y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones que las instituciones competentes deben aplicar en esa materia.

A raíz de incidentes recientes, el CODIA y la Sociedad de Geología han comprendido la importancia de contar con expertos para dar respuestas técnicas a situaciones que representan un alto costo social para el gobierno local y el Estado.

Martínez aclaró que el CODIA no puede clausurar obras. Su competencia, según la ley, es asesorar al Estado y rendir informes técnicos para que las instituciones responsables lleven a cabo las inspecciones y apliquen las medidas necesarias.

El coordinador de la comisión, Irvin Vargas, adelantó que la próxima semana se convocará a las instituciones que deberán conocer el alcance del acuerdo y la responsabilidad que asumirán para dar seguimiento al plan general que se elaborará en sus distintas etapas.