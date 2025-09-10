Santiago reanuda construcción de la Estación Central de Bomberos tras 15 años de abandono

Tras 15 años de abandono, la alcaldía de Santiago reanudó este martes la construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos.

El acto del primer picazo marcó el reinicio de una obra largamente esperada por la ciudad durante casi dos décadas.

La construcción de esta nueva estación se inició durante la gestión municipal del entonces síndico José Enrique Sued (2006-2010), concebida como una obra moderna destinada a convertirse en la nueva sede del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Sin embargo, las gestiones municipales que asumieron después no le dieron continuidad, lo que provocó que la edificación permaneciera abandonada por más de una década y media.

El acto de reinicio, que comenzó con la entonación del himno nacional, estuvo encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez.

El alcalde expresó que, desde que asumió el cabildo, se propuso trabajar en las obras inconclusas de la ciudad, haciendo especial mención al cuartel general de los bomberos.

Rodríguez manifestó que, "con hechos y no con palabras", demostrarían que la terminación de esta moderna estación es posible.

Destacó que se trata de una obra muy esperada que busca fortalecer la seguridad y el bienestar de la ciudad.

"Cuando asumimos la alcaldía, dijimos que trabajaríamos desde el primer día para retomar lo inconcluso. Hemos entregado obras que permanecieron años abandonadas, y hoy demostramos que sí se puede cumplir", expresó el alcalde.

Asimismo, resaltó la importancia de la continuidad del Estado, señalando que, sin un seguimiento a los proyectos, se pierden las inversiones, los servicios que deberían ofrecer y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía.

"Santiago tendrá una estación con una infraestructura moderna y funcional, donde nuestros bomberos estén en mejores condiciones para servir y proteger la vida de nuestra gente", indicó Rodríguez.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de los bomberos, el general Alexis Moscat, quien con mucha nostalgia y emoción agradeció que esta obra, tan esperada, haya podido ser retomada.

"Nosotros los bomberos estamos más que contentos, porque hace más de 15 años que yo vine y participé en ese primer picazo y hoy agradezco a Dios, padre celestial, por permitirme participar en el segundo y el de la verdad", expresó entre lágrimas.

El dirigente del Patronato del Cuerpo de Bomberos, Luis Lora, calificó la reanudación de la obra como un ejemplo de "la voluntad de hacer las cosas", señalando que este no es un compromiso exclusivo de la gestión actual, sino que se trata de una promesa de campaña asumida por el alcalde.

"Nosotros agradecemos esta iniciativa como patronato de bomberos, sabiendo que este no es un compromiso solamente de las instituciones empresariales, sino también de las civiles y comunitarias, las mismas que han estado luchando por casi dos décadas para que la estación sea concluida", apuntó.

La construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ubicada en el sector El Dorado I, estará a cargo de la empresa contratista Constructora Jean Carlos SRL, dirigida por el ingeniero René Martínez.

La instalación llevará el nombre del exalcalde José Enrique Sued, una decisión aprobada por el Concejo de Regidores de Santiago en reconocimiento a su firme iniciativa de impulsar la construcción de este importante edificio.

La inversión municipal destinada al proyecto supera los 66.5 millones de pesos e incluye trabajos de limpieza, reforzamiento estructural, vialidad interna, movimiento de tierra, pavimento de hormigón hidráulico, muros, columnas y vigas de amarre, así como áreas operativas, administrativas, de apoyo y servicios.

También se contempla la instalación eléctrica, sanitaria, suministro de gas, letreros, un muro de honor con placa conmemorativa y el acondicionamiento de las áreas verdes.