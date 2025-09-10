Se prevé un día soleado con posibles lluvias y mucho calor

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que durante las horas matutinas se registrarán algunos chubascos matutinos en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, entre otras provincias cercanas.

Para la tarde, estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, en Monte Plata, La Vega, Duarte, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez, producto del arrastre del viento y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

No obstante, en el resto del país, predominará un cielo soleado y de aspecto gris, debido a ligeras partículas de polvo del Sahara.

Provincias en alerta

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Estas provincias son Santiago, San Juan, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez.

Temperaturas

Indomet expresó que las temperaturas continuarán muy calurosas. Para el gran Santo Domingo, la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.