Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

tiroteo santiago 

Policía: Los cinco muertos en Santiago pertenecían a una "estructura criminal del narcotráfico"

Uno de los policías que participaron en el enfrentamiento se encuentra “gravemente herido” y se debate “entre la vida y la muerte”, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira

Cinco fallecidos en tiroteo en La Barranquita en Santiago

Cinco fallecidos en tiroteo en La Barranquita en Santiago

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Al menos cinco personas murieron este miércoles en un enfrentamiento con agentes policiales en el sector La Barranquita en la provincia de Santiago.

Los presuntos delincuentes pertenecían a una “estructura criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión”, según informó a Listín Diario el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

“Se ocuparon armas de fuego de alto calibre y municiones”, indicó Pesqueira, cuyas informaciones, de momento, son preliminares.

Uno de los policías que participaron en el enfrentamiento se encuentra “gravemente herido” y se debate “entre la vida y la muerte”, agregó el portavoz.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, así como varias unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para brindar asistencia.

La Policía Nacional ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa pautada a las 5:30 de la tarde en la sede de la institución del orden, indicó Pesqueira. 

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados