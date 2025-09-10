tiroteo santiago
Policía: Los cinco muertos en Santiago pertenecían a una "estructura criminal del narcotráfico"
Uno de los policías que participaron en el enfrentamiento se encuentra “gravemente herido” y se debate “entre la vida y la muerte”, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira
Al menos cinco personas murieron este miércoles en un enfrentamiento con agentes policiales en el sector La Barranquita en la provincia de Santiago.
Los presuntos delincuentes pertenecían a una “estructura criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión”, según informó a Listín Diario el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.
“Se ocuparon armas de fuego de alto calibre y municiones”, indicó Pesqueira, cuyas informaciones, de momento, son preliminares.
Uno de los policías que participaron en el enfrentamiento se encuentra “gravemente herido” y se debate “entre la vida y la muerte”, agregó el portavoz.
Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, así como varias unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para brindar asistencia.
La Policía Nacional ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa pautada a las 5:30 de la tarde en la sede de la institución del orden, indicó Pesqueira.