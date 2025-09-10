Cinco fallecidos en tiroteo ocurrido en La Barranquita en Santiago

Cinco personas resultaron fallecidas luego de un enfrentamiento ocurrido con miembros de la Policía Nacional y civiles en una plaza ubicada en el sector La Barranquita de la provincia Santiago.

La información fue confirmada por el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, Juan Bautista Jiménez.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, así como varias unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para brindar asistencia.

Hasta el momento los cuerpos, aún no identificados, permanecen en el lugar.

Noticia en desarrollo...