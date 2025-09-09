Otro día con temperatura de 37; se esperan lluvias y posibles inundaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes, en las horas matutinas, podrían ocurrir algunos chubascos en provincias como La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, asociados a la vaguada que afecta el país.

Después del mediodía, Indomet dijo que estas condiciones se sumarán a aquellas asociadas al ciclo diurno, generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Estas precipitaciones estarán especialmente en las provincias Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Elías Piña.

Provincias en alerta

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene provincias bajo el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Dichas provincias son Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña y Valverde.

TEMPERATURAS

La entidad explicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas. Para el gran Santo Domingo, la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.