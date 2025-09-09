COE aumenta a cinco provincias en alerta por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó a cinco provincias en el nivel de alerta verde tras efectos marginales de una vaguada que provocará aguaceros moderados tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta son: Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, San Juan, Valverde. En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

En tanto que, se prevén lluvias para las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Monte Cristi y Puerto Plata.

“Para el miércoles, la vaguada dejará de incidir al distanciarse de nuestra área de pronósticos, por lo que se reducirá la inestabilidad y la humedad prevista no será tan significativa. Por la mañana, prevemos chubascos pasajeros en los sectores sur de La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Barahona”, explicó el organismo.