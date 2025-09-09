Alcaldía de Santiago realiza primer picazo para la terminación de la estación Central de Bomberos

Con la entonación de las gloriosas notas del himno nacional de la República Dominicana, la alcaldía de Santiago dio inicio al acto del primer picazo para la reanudación de la construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el Dorado I, una obra esperada durante casi dos décadas.

La actividad estuvo encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, quien expresó que, desde que asumió el cabildo, establecieron que trabajarían en las obras que se encontraban inconclusas en la ciudad, como lo es la terminación de esta estación, donde manifestó que “con hechos y no con palabras”, demostrarían que si se puede llevar a cabo la terminación de esta moderna estación, destacando que se trata de una obra largamente esperada que busca fortalecer la seguridad y el bienestar de la ciudad.

“Santiago tendrá una estación con una infraestructura moderna y funcional, donde nuestros bomberos estén en mejores condiciones para servir y proteger la vida de nuestra gente”, indicó Rodríguez.

Durante el acto, las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del director de los bomberos, el general Alexis Moscat, quien con mucha nostalgia y sentimientos encontrados, agradeció que esta obra tan esperada haya podido ser retomada.

“Nosotros, los bomberos estamos más que contentos, porque hace más de 15 años que yo vine y participé en ese primer picaso y hoy agradezco a Dios, padre celestial, por permitirme participar en el segundo y el de la verdad”, expresó entre lágrimas el dirigente bomberil.

Estación Central del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el Dorado I, SantiagoLD

Con la realización del primer picazo para la terminación de esta obra, la gestión municipal responde a una de las demandas más sentidas de la población, la cual fortalece la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de Santiago, brindándoles condiciones adecuadas para su labor.

La construcción de esta estación estuvo paralizada por más de una década, convirtiéndose en un reclamo constante de los munícipes, quienes durante varios años denunciaron la culminación de esta obra de gran necesidad para la ciudad de Santiago.