Realizan acto patriótico por el 186 aniversario del natalicio de Gregorio Luperón

La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Puerto Plata, la Alcaldía de Puerto Plata y la Casa Museo General Gregorio Luperón, recordaron durante un acto patriótico el legado y liderazgo del general Gregorio Luperón, político y héroe de la Guerra de la Restauración, al conmemorarse este 8 de septiembre el 186 aniversario de su natalicio (1839-1897).

Luis José Sánchez Baldwin, director regional de Educación, destacó el papel fundamental de Luperón, que desempeñó el estratega militar y estadista visionario, consagrando su existencia para salvaguardar la soberanía e independencia de la nación.

Por su parte, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer el discurso central, manifestó que Gregorio Luperón es un héroe lleno de patriotismo y destreza guerrera.

“Su espada gloriosa marcó militar y políticamente la epopeya nacionalista, popular y anticolonial de la Restauración de la República, 1863-1865, que derrotó la traición política antidominicanista y la falta de fe en el destino soberano y de identidad nacional de la patria”, destacó.

El presidente de Efemérides Patrias aprovechó la ocasión para entregar la Medalla Conmemorativa del 180 Aniversario del Heroísmo y Martirio de María Trinidad Sánchez a la Casa Museo General Gregorio Luperón de Puerto Plata, que dirige la profesora Rosa Crespo.

“Pensamos en Gregorio Luperón como líder y presidente democrático y progresista; ejemplo épico para la dominicanidad gloriosa que ha enfrentado con gallardía los obstáculos y desafíos a su existencia estructural; titán de bronce de la patria amada que nos insta a seguir avanzando por el trayecto de la grandeza moral, social e institucional de la República Dominicana a contracorriente del pesimismo improductivo, y con la bandera tricolor en alto del optimismo patriótico”, agregó.

La celebración patriótica concluyó con un vistoso desfile cívico estudiantil representado por cientos de estudiantes de las escuelas de Puerto Plata (desde la Puntilla del Malecón hasta el Parque Central Plaza Independencia).