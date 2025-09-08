Alcaldía de Santiago reanudará construcción de Estación Central de Bomberos tras 15 años de abandono

La Alcaldía de Santiago anunció para este martes el inicio de los trabajos de terminación de la Estación Central de los Bomberos, ubicada en el sector El Dorado, en Santiago, una obra que permaneció paralizada por más de 15 años.

El acto para el reinicio de esta obra está pautado a las 10:00 de la mañana, donde se dará la conclusión de esta moderna estación. La actividad estará encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, quien explicó sobre la necesidad histórica de la ciudad.

“Hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia: este martes 9, a las 10:00 de la mañana, daremos el primer picazo para la construcción de una nueva estación de bomberos. Esta es una obra largamente esperada por nuestra ciudad y por el país”, expresó Rodríguez.

La edificación, que había quedado abandonada durante gestiones anteriores, se convirtió en un reclamo constante de la población. Ahora, con la voluntad política y las previsiones financieras de la actual administración, finalmente se hará realidad.

Estación Central de Bomberos paralizada en Santiago.Fuente Externa

El alcalde destacó que la terminación de la estación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de Santiago, dotándolos de instalaciones dignas y seguras para cumplir con su misión de proteger vidas y bienes.

“Con este paso reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con la modernización de la infraestructura municipal”, puntualizó Rodríguez.

Con la reanudación de este proyecto, la Alcaldía de Santiago busca no solo saldar una deuda pendiente con la ciudad, sino también consolidar una gestión enfocada en soluciones concretas para el desarrollo y bienestar de los santiagueros.