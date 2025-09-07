Julito Fulcar dice propuesta no afecta Dunas de Baní y busca seguridad jurídica para familias

El senador de Peravia, Julito Fulcar, aseguró este domingo que su propuesta sobre terrenos en Salinas no busca afectar las Dunas de Baní, sino garantizar los derechos de familias que han habitado esas tierras por décadas.

“Quiero dejar claro que no he solicitado ni comparto la reducción ni la afectación, en ningún sentido, de la extensión de las Dunas, patrimonio natural que siempre he defendido con firmeza”, afirmó Fulcar en un comunicado.

El legislador explicó que su propuesta se centra en brindar “seguridad jurídica” a las familias de Salinas que, desde hace décadas, pagan un arrendamiento al ayuntamiento de Baní por terrenos que están fuera del área protegida.

“Lo que he propuesto es que esas familiar sean reconocidas como propietarios de por vida de los terrenos que ocupan, eliminando un cobro injusto y otorgándoles seguridad jurídica”, indicó.

Sobre la situación de Las Dunas de las Calderas, Fulcar subrayó que “no hay ningún conflicto entre un asentamiento que data de 1750 y los recursos naturales protegidos, para eso existe un Plan de Manejo”.

El senador confirmó que su propuesta ha sido remitida al ayuntamiento de Baní y al Senado de la República, a través de una resolución dirigida al Poder Ejecutivo, con el objetivo de que se tomen las medidas correspondientes.

“Reitero con toda firmeza: mi propósito no es tocar las Dunas, sino defenderlas, como siempre lo he hecho, y al mismo tiempo garantizar un derecho adquirido a cientos de familias humildes”, subrayó Fulcar.

Hace unos días Fulcar sometió una resolución ante la Cámara Alta que solicita al presidente Luis Abinader instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, disponer que a la población asentada en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, municipio Baní, le sea reconocido su derecho a permanecer en el lugar, además de definir los límites de Las Dunas.

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechazó la propuesta del senador Fulcar de “delimitar” los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas para “dejar” familias asentadas.