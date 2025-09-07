Ejército ocupa cargamento de cigarrillos, bebidas alcohólicas y ajo en operativo en Elías Piña

El Ejército de República Dominicana (ERD) ocupó una carga de diferentes mercancías introducidas al país de contrabando, durante un operativo realizado en la comunidad La Meseta, del distrito municipal de Guayabo, en la provincia Elías Piña.

Los soldados del Ejército interceptaron a seis mulos cargados con la mercancía ilícita. Según un comunicado, los individuos que llevaban a los animales emprendieron la huida al notar la presencia militar, aprovechando la oscuridad y la densidad de la vegetación.

Al requisar la carga encontraron 14.5 cajas de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 145,000 unidades, 38 paquetes de whisky, marca Gold, con 24 unidades pequeñas cada uno, para un total de 912 botellas y tres sacos de ajo.

Tanto los animales como la mercancía decomisada fueron trasladados a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, para los fines legales procedentes.