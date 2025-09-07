COE emite alerta verde para cinco provincias por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó cinco provincias en el nivel de alerta verde, tras la incidencia de una vaguada que provocará aguaceros en parte del territorio nacional.

El organismo dispuso la alerta verde para las provincias San Juan, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, ya que se prevé que en horas de la tarde ocurran aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que la vaguada provocará chubascos aislados en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

Mientras que, para el lunes pronosticó que las lluvias continuarán debido a los efectos de la vaguada en altura, sin embargo, las temperaturas serán calurosas.

“Es importante que la población en general tome suficiente agua para mantenerse hidratados, use ropas ligeras de colores claros y busque lugares ventilados. Evite directamente los rayos solares sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tenga presente a los niños, envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de un ambiente muy caluroso”, indicó la entidad.