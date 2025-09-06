Indomet pronostica vaguada con aguaceros dispersos y altas temperaturas en gran parte del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la mañana de este sábado que una vaguada incidirá sobre el territorio nacional, lo que provocará aguaceros dispersos acompañados de tronadas en varias provincias.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para que las temperaturas se mantengan elevadas, propias de la temporada de verano.

De acuerdo con el organismo, durante la mañana se esperan chubascos aislados en provincias del Este y el Sur, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Para horas de la tarde, el ciclo diurno incrementará la inestabilidad, dando paso a aguaceros más frecuentes, en ocasiones fuertes, tronadas y ráfagas de viento en localidades del Este, Nordeste, Norte y zona fronteriza.

Entre las provincias que podrían resultar más afectadas se encuentran El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña y Dajabón.

Pese a estas precipitaciones, las temperaturas seguirán siendo calurosas debido al flujo de viento cálido y húmedo procedente del este/sureste.

El Indomet recomendó a la población tomar medidas preventivas frente a la ola de calor, como ingerir suficiente agua para mantenerse hidratados, usar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares ventilados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C, con sensaciones térmicas superiores en áreas urbanas y costeras.