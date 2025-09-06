Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Fiordaliza Estévez

Incidente entre diputada Fiordaliza Estévez y una mujer de la seguridad presidencial en Puerto Plata

El incidente se produjo en la inauguración del puente de Bajabonico en Altamira, que encabezó el presidente Luis Abinader

Momento en que la diputada de Puerto Plata se altera con una miembro de la seguridad del presidente Luis Abinader.

Edgar LantiguaAltamira, Puerto Plata

Un incidente, que incluyó manoteos y una bofetada, se produjo este sábado entre la diputada de Puerto Plata, Fiordaliza Estévez, y una mujer del equipo de seguridad del presidente Luis Abinader.

El incidente se produjo en la inauguración del puente de Bajabonico en Altamira, donde según versiones la diputada habría llegado en el momento en que ya el presidente realizaba un corte de cinta y reclamó que se le permitiera entrar por su condición de legisladora.

En tanto, los miembros de la seguridad presidencial, que resguardaban un perímetro del área, explicaron que ya en ese momento no era posible el acceso.

En los videos del hecho que circulan en las redes sociales se ve a la diputada de la alianza PRSC-PRM lanzar una bofetada a la seguridad, que también intenta responder la agresión, mientras otros miembros de la seguridad la contienen y la agarran.

El esposo de la diputada, el alcalde de Luperón, Israel Brito, intentó intervenir en el incidente, según se observa en el audiovisual.

El presidente Luis Abinader encabezó un conjunto de inauguraciones en la provincia de Puerto Plata y el domingo continuará con inauguraciones y otros actos en el municipio cabecera y en Montellano.

