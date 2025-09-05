Icónico edificio del correo de Santiago será un museo de historia y tradiciones

Un museo de historia y tradiciones de Santiago será construido en la calle del Sol, en las instalaciones del icónico edificio donde funciona el Correo de esta ciudad desde 1928.

El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) ya cerró este local, con el fin de ceder el espacio físico para el inicio de los trabajos de este museo, que honrará la memoria del difunto empresario Alejandro Grullón, al llevar su nombre.

El nuevo local del correo está ubicado en el segundo nivel del Edificio Profesional, ubicado entre las avenidas Las Carreras y Antonio Guzmán, donde funcionan la Junta Central Electoral de Santiago y las estaciones centrales del monorriel y el teleférico.

Desde hace varios días fue colocado un letrero en el viejo edificio del Inposdom, informando del traslado, no obstante, los 20 empleados del Inposdom en Santiago siguen sin ser reubicados, debido a que la nueva oficina no ha sido acondicionada.

El edificio del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), con valor patrimonial, es una edificación de la denominada neoclásica que fue declarada patrimonio nacional mediante el decreto 172-91 del 1991.

El proyecto de museo de historia y tradiciones de Santiago es parte de un conjunto de iniciativas de la Presidencia de la República, junto a la Dirección General de Museos y el Ministerio de Cultura, no solo para consolidar los museos existentes, sino para diversificar la oferta museística a nivel nacional, en función de las demandas de las comunidades.

El día 10 de enero de este año, el Banco Popular Dominicano realizó un aporte de RD$20 millones a la Dirección General de Museos para apoyar el desarrollo del proyecto del nuevo Museo de Historia y Tradiciones de Santiago. Esta donación está orientada a preservar la memoria colectiva y continuar fortaleciendo la red de museos de la República Dominicana.