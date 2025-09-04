Problema energético provoca incendio de vivienda en Neyba

Una cama y otros ajuares fueron reducidos a cenizas por un fuego propagado en una de las habitaciones de una vivienda al lado de la residencia del dirigente político Corporino Silfa, en la Calle San Bartolomé de este municipio.

El llamado de los vecinos hizo que de inmediato miembros del Cuerpos de Bomberos de aquí, encabezado por su Intendente Danny Vásquez se trasladaran al lugar y sofocaran las llamas

“Nos llamaron que la casa del hijo de Gustavo, llamado Noris, había incendiado. Tenemos un fuego por un problema eléctrico interno”, dijo Vásquez.

La familia que habita la vivienda se encontraba en casa de un familiar y se enteraron del siniestro cuando fueron avisados por vecinos.

“Se quemó la cama, la ropa y todo lo que estaba ahí”, dijo el joven Elvis Florián, quien asegura que en la casa vivía con su esposa.

El fuego se produjo después de la 9:00 de la noche de este jueves.