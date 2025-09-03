En las próximas 48 horas se podría formar un ciclón tropical

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, debido a su posición geográfica, evolución y desarrollo, mantiene una estrecha vigilancia a un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una activa onda tropical, ubicada sobre el extremo oriental del Atlántico tropical al sur de las islas de Cabo Verde.

Esto mantiene una probabilidad baja de un 30 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Sin embargo, para los próximos 7 días, las condiciones atmosféricas lucen favorables para un desarrollo gradual, con una probabilidad media (alrededor de 70 %) de alcanzar la categoría de ciclón tropical.

Las condiciones del tiempo en República Dominicana estarán propicias para que se presenten incrementos nubosos con chubascos y tronadas, especialmente en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona, entre otras cercanas.

Esto es debido al viento del este/sureste que arrastra humedad hacia el territorio, por lo que la entidad dijo que se esperan estas lluvias desde tempranas horas y durante la mañana.

En la tarde, la interacción de una vaguada en los niveles altos de la troposfera con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) dará lugar a formaciones de nubes de gran desarrollo vertical con aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones se esperan principalmente en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Independencia, Azua, Elías Piña y Monte Cristi.

Indomet detalló que los aguaceros disminuirán de forma gradual durante el transcurso de la noche.

Temperatura

La entidad dijo que la sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

Agregó que es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados.

Asimismo, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Además, tenga presente a los niños, envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.