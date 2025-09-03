Comunitarios queman neumáticos en carretera Francisco del Rosario Sánchez por apagones

Quemando neumáticos en medio de la vía publica, moradores del Cruce de Ocoa en la provincia San José de Ocoa, protestaron este miércoles por apagones y falta de agua potable.

Desde aproximadamente las 3:00 de la tarde, comunitarios obstruyeron el paso en la las carretera Francisco del Rosario Sánchez, principal vía de comunicación con las provincias del sur hacía Santo Domingo.

De acuerdo a residentes de la zona, la protesta se produjo debido a que la comunidad llevaba más de 12 horas sin servicio eléctrico, hecho que ha estado ocurriendo con frecuencia.

En el lugar estaban presentes agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes observaban la situación. Sin embargo, el paso en la carretera estaba obstruido debido a decenas neumáticos encendidos.

Porteriormente, la Policía Nacional se presentó al lugar y, el tránsito vehicular fue restablecido. Asimismo, incidente no se ha reportado ningún detenido hasta el momento.