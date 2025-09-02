¡Sigue el calor! Este será un martes de posibles lluvias por vaguada pero con altas temperaturas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se esperan chubascos matutinos aislados en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Después del mediodía, debido a la incidencia de una vaguada en altura, junto a los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del interior.

Entre estas están El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, San Juan, Azua, Elías Piña y Monte Cristi.

La entidad detalló que estas precipitaciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche. En el resto del territorio dominicano predominará un cielo mayormente soleado, con ligera tonalidad gris debido a la baja concentración de polvo sahariano.

Temperaturas

Indomet dijo que la sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

Debido a ello, la institución dijo que es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación.

Asimismo, exhortó a usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Además, tener presente a los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México

Un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical, ubicada sobre el extremo oriental del Atlántico tropical, al sur de las islas de Cabo Verde, mantiene una probabilidad baja de un 10 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Sin embargo, para los próximos 7 días, las condiciones atmosféricas lucen favorables para un desarrollo gradual, con una probabilidad media (alrededor de 60 %) de alcanzar la categoría de ciclón tropical. Debido a su posición geográfica, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y posible desarrollo de este sistema meteorológico.