Once mujeres fueron apresadas por robo a turistas en Las Terrenas

Durante un operativo llevado a cabo el pasado viernes por agentes de la Policía Preventiva de la dotación policial de Las Terrenas, provincia Samaná, fueron detenidas al menos 11 mujeres dedicadas a la vida nocturna, quienes son acusadas de sustraer pertenencias de varios extranjeros que contrataban sus servicios.

De acuerdo con las denuncias presentadas en su contra, las detenidas habrían cometido estos actos en repetidas ocasiones, aprovechando la confianza de sus clientes.

El operativo fue ejecutado con el objetivo de mantener la tranquilidad en la zona y contrarrestar este tipo de acciones delictivas, que afectan tanto a la comunidad local como a los visitantes extranjeros.

Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte de los esfuerzos continuos para garantizar la seguridad y prevenir actos vandálicos en Las Terrenas, un destino turístico reconocido por su belleza y atractivo.

En tanto, las mujeres detenidas serán sometidas a los procesos legales correspondientes, mientras la Policía Nacional refuerza su compromiso de proteger a los ciudadanos y turistas, además de garantizar el orden público en la zona.