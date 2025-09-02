Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

Yulianny Naomi Llano Espinal

Investigan muerte de joven puertorriqueña de 15 años en Monte Cristi

La occisa fue identificada como Yulianny Naomi Llano Espinal.

Yulianny Naomi Llano Espinal

Yulianny Naomi Llano EspinalFuente externa

Avatar del Goidy Reyes
Goidy ReyesMonte Cristi, RD

Autoridades de la provincia de Monte Cristi investigan la muerte de una joven puertorriqueña de 15 años, quien se encontraba residiendo en el municipio de Villa Vázquez.

La occisa fue identificada como Yulianny Naomi Llano Espinal. 

Su cuerpo fue levantado por las autoridades para su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

De acuerdo al informe preliminar su muerte fue por asfixia por ahorcadura.

Tags relacionados