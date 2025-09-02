Impunes: Tres menores sin procesar por violación sexual en grupo

Tres menores de edad permanecen sin ser procesados por el Ministerio Público y un joven está prófugo de la justicia, en dos casos de violación sexual en grupo que han conmocionado a la opinión pública: uno en contra de una adolescente de 13 años en San Francisco de Macorís y otro en contra de una joven de 21 años en Villa González, Santiago.

Caso de la joven de 21 años en Santiago

El pasado 26 de agosto, la víctima de 21 años se enteró de la agresión que sufrió en marzo al ver videos de su abuso circulando en redes sociales.

Tras el arresto de los seis principales implicados, el Ministerio Público de Santiago ha informado que una séptima persona, aún prófuga, también está involucrada.

Según la solicitud de medida de coerción, la persona que no ha sido capturada fue identificada como Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (a) Álvarez y/o Pochon. Se le acusa de haber acompañado a Yamir Fernando Pérez Toribio (a) “Ferere” a una residencia junto a la víctima.

El expediente judicial detalla que el 17 de marzo, la víctima y una amiga, Nayeli Sierra Cabrera, estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el bar El Polo York, en Villa González.

Al sentirse indispuesta, la joven Idelsa Madera Salas notó la situación. En ese momento, Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere y el prófugo Erik Castro Álvarez se ofrecieron a llevar a la víctima a un centro de salud.

"Sin embargo, dicha asistencia no fue proporcionada, ya que no ingresaron a dicho centro y, disfrazando de buena voluntad sus intenciones, fingiendo cuidar a la víctima y cooperar, los imputados la trasladaron a la residencia del imputado Yamir Fernando Pérez Toribio", indica el documento.

Una vez allí, la joven fue violada de manera brutal y repetida. "Fue forzada por los imputados, quienes ejercieron poder, control y dominio total sobre la víctima, turnándose cada uno de ellos, como si fuera la misma un objeto, para cometer esta violación grupal", señala el expediente.

Los imputados grabaron el acto y, cinco meses después, difundieron los videos en redes sociales, lo que provocó que la víctima se enterara del terrible suceso.

Hasta ahora, los detenidos son: Yamir Fernando Pérez Toribio, José Alfonso Rubiera Rodríguez (a) Fonso, Delfri de Jesús Rodríguez (a) Yiyo, Edwin Manuel Castro Guzmán (a) El Guaro, Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebé y Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo. Además, pide autorización para determinar la dirección IP de la persona que difundió las imágenes.

Caso de la adolescente en SFM

El lunes 1 de septiembre, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra los dos adultos implicados en la violación sexual de una adolescente de 13 años.

No obstante, los tres menores de edad que también participaron en el abuso no han sido procesados por el Ministerio Público, a pesar de haber sido identificados.

El expediente revela que el hecho ocurrió el 13 de agosto en una casa, donde la víctima compartía con los imputados y otras niñas de entre 11 y 15 años.

Según la investigación, los agresores les suministraron sustancias narcóticas. La víctima perdió el conocimiento, momento que fue aprovechado por los imputados para cometer la agresión.

La adolescente tuvo que ser atendida en un hospital de la zona.