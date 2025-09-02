Fallece Lucely Padua Marte, otra víctima del trágico accidente en La Ceiba del Salado

Lucely Padua Marte murió a consecuencia del trágico accidente ocurrido el pasado sábado en la comunidad de La Ceiba del Salado. Tenía 17 años.

En las primeras horas del accidente las autoridades reportaron seis personas fallecidas y doce heridas.

La joven oriunda del poblado La Ceiba resultó con trauma craneal severo, y aunque los médicos hirieron esfuerzos, por su recuperación, no oído sujetar los golpes que recibió.

El accidente fue provocado por un camión recolector de desechos conducido por José Laurencio Severino, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia.

Según las autoridades, el conductor manejaba a una velocidad inadecuada para la zona, lo que ocasionó la tragedia además de que consumía alcohol.

Las condolencias a los familiares y seres queridos de Lucely se hicieron sentir en el poblado entre La Otra Banda y la comunidad de Verón, que vio perder varios residentes.