Este será un jueves calurosas y con posibles lluvias por onda tropical y vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que gran parte del país amanece con cielo de nubes aisladas a dispersas, sin embargo, algunos chubascos matutinos se prevén hacia la zona costera de María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, San Cristóbal, Santo Domingo y Samaná.

En la tarde, debido al paso de una nueva onda tropical, la interacción del viento con la orografía y la incidencia de una vaguada, se incrementará la nubosidad hacia localidades de Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, el norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago sur, Monte Cristi y Dajabón.

En estas provincias, Indomet pronosticó aguaceros locales, pudiendo ser moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el anochecer. El resto del país permanecerá con cielo poco nuboso y ligeramente opaco por la incidencia de polvo sahariano.

Temperaturas calurosas

El verano es la época del año donde las temperaturas son más calurosas, debido a ello, Indomet exhortó a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros y buscar lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recomendó evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde y tener presente que los niños y envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Para el gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

Se vigila una onda tropical en la costa occidental de África con baja probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos dos días. Sin embargo, las condiciones se tornarán más favorables para un gradual desarrollo a 7 días, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de 20 %.