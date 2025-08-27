Policía busca a “Moreno el Guapo”, acusado de ultimar a testigo en juicio en San Francisco

La Policía Nacional activó la búsqueda de Ricky Alberto Hernández, alias Moreno El Gordo y/o Moreno El Guapo, de 22 años, señalado como el presunto autor de la muerte por arma de fuego de Luis Gustavo Grullón de Aza (a) Nini, de 23.

Grullón, previo al momento de su muerte, se disponía a declarar como testigo en un proceso judicial relacionado con un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal.

El hecho ocurrió la mañana del martes 26 de agosto de 2025 en la calle Colón, próximo al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

En la escena, la Policía Científica recolectó casquillos y otras evidencias, además de ocupar la motocicleta en que se desplazaba el occiso, una pistola calibre 9mm con ocho cápsulas y un teléfono celular.

Grullón de Aza contaba también con una orden de arresto pendiente por homicidio ocurrido en diciembre de 2024.

La Policía Nacional exhorta a Ricky Alberto Hernández a entregarse y que responda por el crimen que se le atribuye.