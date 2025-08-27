Hombre mata a un anciano presuntamente por negarse a entregarle 200 pesos en Santiago

Un hombre fue muerto a golpes y cuchilladas luego de que supuestamente se negara a entregar 200 pesos.

El hecho ocurrió en la comunidad Los Cocos, en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago.

La víctima fue identificada como Enrique Rafael Rodríguez, de 70 años, mientras que el presunto agresor responde al nombre de Estarlin Javier Rumaldo, según informó este miércoles la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, Rumaldo solicitó la suma de 200 pesos a Rodríguez y, ante la negativa, lo agredió con un palo y posteriormente le causó varias heridas con un arma blanca, que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, mientras que el cuerpo de Rodríguez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.