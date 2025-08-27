Intensifican búsqueda del pescador desaparecido en Sosúa

La Armada Dominicana (ARD), la Fuerza Área Dominicana (FARD), junto a organismos de socorro, encabezan la búsqueda del pescador Eduardo Vizcaíno, quien quedó a la deriva tras averiarse el motor de la embarcación en que realiza labores de pesca.

De acuerdo a los informes, el último contacto con el miembro de la Asociación de Pescadores de Sosúa fue el martes alrededor de las 11:00 de la noche, antes de que se descargara la batería de su celular, desde el que reportó su ubicación frente a Maimón.

Las autoridades investigan ante la posibilidad de que las corrientes, y fuertes vientos lo arrastraran a la zona de Monte Cristi o el Banco de la Plata.

Las unidades navales y aéreas continúan rastreando la zona en aras de poder rescatar al pescador.