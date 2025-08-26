Onda tropical sobre Haití causará lluvias en RD; advierten de viento y olas anormales

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes, desde las primeras horas de la mañana, se observan incrementos de la nubosidad en algunos poblados del litoral costero caribeño.

Esto estará acompañado de chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento asociadas a una activa onda tropical ubicada sobre Haití, con su mayor actividad lluviosa sobre aguas del mar Caribe, especialmente sobre las provincias de Peravia, San José de Ocoa y Barahona.

Indomet detalló que estas precipitaciones en horas de la tarde y las primeras horas de la noche se estarán trasladando en forma de aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias estarán especialmente en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, entre otras localidades.

altas Temperaturas

La entidad detalló que el verano es una estación del año caracterizada por temperaturas calurosas, en adición a otros factores como el polvo del Sahara y los vientos cálidos del sureste.

En tal sentido, exhortó a la población a usar ropa ligera de colores claros, a ingerir suficientes líquidos y a buscar lugares frescos y ventilados.

Además, si toma el sol en el horario de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde se debe hacer con la debida protección, recordando que los niños y envejecientes son más susceptibles.

tormenta tropical Fernand

Indomet detalló que la tormenta tropical Fernand se localiza a unos 1020 km al este/noreste de Bermudas.

Posee vientos máximos sostenidos que han aumentado a unos 75 km/h y se desplaza hacia el norte/noreste a unos 22 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.

En cuanto a las condiciones marítimas, para la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y la costa caribeña, desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata, se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales, mientras que en el resto de ambas costas, navegar con precaución, cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro.