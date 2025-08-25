Presidente Abinader inaugura obras en La Vega y Santiago

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este domingo una apretada agenda de inauguraciones y entregas de distintas obras, que van desde remozamiento de un hospital, carreteras y escuelas, las provincias La Vega y Santiago.

Iniciando con la inauguración del remozamiento del Hospital Luis Manuel Morillo King de la ciudad de La Vega, que incluye especialmente la reeducación del área de la emergencia y la ampliación del área de internamiento, agregando más camas para tener mayor capacidad de atención a pacientes ingresados.

Además, el mandatario encabezó la entrega de la reconstrucción de la carretera del distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, en los tramos Loma La Gallina-La Cabra con 2.86 kilómetros, La Jina-Loma La Gallina, Loma del Coco 2.80 kilómetros, El Desecho-El Morro, con 2.51 kilómetros, La Jina-El Morro, con 2.60 kilómetros, carretera Las Cruces-La Herradura, Ranchos de Tavera y otras.

Estas obras de reconstrucción de la carretera fueron realizadas y financiadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Gobierno Central.

En sus palabras, el presidente Abinader expresó que más allá de un compromiso personal, por ser esta la tierra en la que nació su abuela, el gobierno y Egehid tienen un compromiso con esta zona, ya que aquí se encuentra la primera presa del país, y sin embargo, “Egehid nunca antes había retornado algo de todo lo que la sierra la ha dado al país como beneficio de esa presa”.

“Esta presa ha dado grandes beneficios al país en todos los órdenes, tanto en la generación de energía como también para el agua potable a todo el centro de la región del Cibao, por lo tanto este compromiso teníamos que ejecutarlo” indicó el jefe de Estado.

Aseguró además, que los tramos y carreteras restantes por asfalto en esta comunidad, estarán listos para diciembre de este año.

“Quiero reiterarles que la parte restante tiene que estar antes de diciembre. Queríamos pasar a inaugurar esta parte, pero manteniendo firmemente el compromiso de terminar las partes que faltan” puntualizó el mandatario.

Entre los tramos y carreteras que aún faltan por trabajar se encuentran Moninoa, La Jina, Conuco Viejo, el Jobo, Cementerio La Jina, La Jagüita, Alto del Aguacate, Cruce del Aguacate, y la tan esperada y aclamada por los comunitarios, la carretera La Llanada, según explicó el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de Egehid.

“Nosotros los que vivimos en esas otras calles que están en proceso, en estas Navidades de este año más que estrenar ropa queremos estrenar esas calles”, comentó en sus palabras de agradecimiento, Rufino Jiménez, representante de los comunitarios en la actividad, quien funge como presidente del comité pro desarrollo del municipio.

Jiménez, en sus palabras de agradecimiento en nombre de toda la comunidad expresó la alegría que genera esta nueva carretera para esta comunidad.

De allí, el presidente de la República se trasladó a Santiago, visitando primero el municipio de Sabana Iglesia, para inaugurar la carretera “La Sabaneta” y el asfaltado de las calles de Las Charcas.

Luego estuvo en el municipio Villa Bisonó- Navarrete, encabezando la inauguración del Politécnico en Artes y el Liceo Faustino Santos Rojas de Tenares.

Por último, el gobernante encabezó la graduación del programa 14/24, realizado en el en el Club Samejí de Santiago.