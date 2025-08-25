Matan hombre de un disparo en el Malecón de Puerto Plata

Falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro privado, Lodisol Alberto de los Santos de la Rosa, de 45 años, quien recibió un impacto de bala en el costado mientras se encontraba en el Malecón de Puerto Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche del domingo y, según versiones preliminares, desde un vehículo en marcha se realizaron varios disparos, alcanzando uno de estos a De los Santos.

Por el momento, la Policía Nacional realiza las indagatorias de lugar ante el hecho de sangre, con las características de un ajuste de cuentas.

A primeras horas de la mañana de este lunes el cadáver permanecía en la clínica a la espera de la llegada del médico legista y la fiscalía, que deberán determinar si será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) o entregado a los familiares del occiso.