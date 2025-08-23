Ejército intercepta tres vehículos con 34 indocumentados en Mao-Valverde

El Ejército de República Dominicana (ERD), interceptó tres vehículos en los cuales fueron detenidos 34 nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio Mao, provincia Valverde.

El operativo fue realizado en la calle Desiderio Arias, por miembros de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD.

Durante la intervención fueron detenidos los vehículos, Kia K5, color mamey, placa A809561, conducido por Jeffry Narciso Rosario Hilario, quien transportaba a 11 indocumentados; el segundo corresponde a un Kia K5, color mamey, placa AA74605, conducido por Víctor Manuel Rodríguez, quien llevaba consigo a 12 indocumentados.

Y un tercer automóvil marca Hyundai Sonata, color blanco, placa A977368, conducido por Juan Carlos García, quien trasladaba 11 indocumentados.

En total fueron interceptados 35 haitianos, de los cuales 14 son hombres, 13 son mujeres y 7 menores de edad.

Los conductores detenidos, los indocumentados y los vehículos, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, ERD en Mao, para los fines legales correspondientes.