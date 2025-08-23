Dos agentes de la Digesett resultaron lesionados tras deslizarse en una motocicleta

Dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) resultaron lesionados este sábado tras sufrir un accidente de tránsito mientras realizaban sus funciones en Verón-Punta Cana.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, el hecho se produjo a raíz de un deslizamiento ocasionado por un desperfecto mecánico en la motocicleta en la que se desplazaban los agentes.

Las autoridades informaron que ambos resultaron con lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

Los afectados son el raso Ismael de la Cruz Luis, de 24 años, y el raso Ezequiel Santana, de 29, ambos adscritos a la Digesett de Verón-Punta Cana.

Ambos fueron auxiliados por una unidad del 9-1-1 y trasladados a un centro de salud, donde reciben atenciones médicas y se encuentran estables dentro de su cuadro de salud.

El accidente se produjo mientras se desplazaban en una motocicleta marca Yamaha, propiedad de la Digesett, conducida por el raso De la Cruz Luis.