DNCD incauta cinco paquetes de marihuana y detiene hombre en San Francisco de Macorís

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron cinco paquetes de marihuana y dos porciones del mismo vegetal, durante una labor de inspección conjunta, realizada en el puerto de Haina Oriental, del municipio Santo Domingo Oeste.

Las unidades operativas, apoyados por unidades caninas, intervinieron varias cajas cargadas de ropa y comida enlatada, que llegaron al puerto procedente de Brooklyn, Estados Unidos, en cuyo interior se encontraron ocultos, los paquetes y las porciones de la droga, envueltas en fundas plásticas transparentes, así como varios celulares y un chaleco.

Dando seguimiento al caso, los agentes y fiscales, se trasladaron a la urbanización Mirador del Jaya, Calle Jade, municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde arrestaron mediante orden judicial a Juan Peralta Jiménez alias “Daniel”, quien intentó escapar de las autoridades sin lograr su objetivo.

Al momento de su detención, al imputado se le ocupó una jeepeta Honda CRV color blanco, documentos personales y otras evidencias que están en poder de los organismos correspondientes.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación con el caso, mientras el detenido será sometido a la justicia para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.