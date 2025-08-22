Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El calor y el sol no paran, temperaturas están hasta en 36 grados

Getty Images

Redacción Listín Diario

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes las condiciones del tiempo no presentan cambios de importancia sobre gran parte de la geografía nacional y se esperan temperaturas calurosas.

La entidad dijo que observa una concentración de polvo proveniente del Sahara que está dando lugar a un cielo de tono grisáceo y sensación térmica elevada, con baja probabilidad de lluvias de importancia, debido a la incidencia de una circulación anticiclónica que domina nuestra área de pronóstico.

Sin embargo, en horas de la tarde y primeras horas de la noche, el viento del este/noreste podría transportar campos nubosos hacia algunos sectores, provocando chubascos dispersos con posibles tronadas en las regiones noreste y la Cordillera Central.

Para el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

En el territorio nacional la temperatura mínima está en 12 (en Constanza)  y la máxima en 36 (Barahona, Santiago, La Altagracia). 

Actividad ciclónica:

La entidad dijo que observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una onda tropical, la cual mantiene una probabilidad media de 50 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. A más largo plazo, en los próximos 7 días, la probabilidad de formación se incrementa a 80 % (alta). Esta área de aguaceros es vigilada muy de cerca.

Asimismo, se localiza una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a otra onda tropical, a varios cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde. El sistema muestra algunos signos de organización, con una probabilidad media de 50 % de desarrollo en 48 horas, y media de 40 %, también para los próximos 7 días. Se mantiene un seguimiento continuo de este fenómeno.

El huracán Erín se ubica a unos 621 km al este/noreste de Cape Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 35 km/h.

Una pequeña área de baja presión localizada a unos 2,160 km al suroeste de las Azores genera aguaceros y tormentas eléctricas. Este sistema presenta una probabilidad baja de 10 % de desarrollo en 48 horas y también en los próximos 7 días.

Ninguno de estos dos últimos fenómenos representa peligro para el área de pronóstico de República Dominicana, debido a su posición y trayectoria.

