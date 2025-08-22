clima
El calor y el sol no paran, temperaturas están hasta en 36 grados
Para el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes las condiciones del tiempo no presentan cambios de importancia sobre gran parte de la geografía nacional y se esperan temperaturas calurosas.
La entidad dijo que observa una concentración de polvo proveniente del Sahara que está dando lugar a un cielo de tono grisáceo y sensación térmica elevada, con baja probabilidad de lluvias de importancia, debido a la incidencia de una circulación anticiclónica que domina nuestra área de pronóstico.
Sin embargo, en horas de la tarde y primeras horas de la noche, el viento del este/noreste podría transportar campos nubosos hacia algunos sectores, provocando chubascos dispersos con posibles tronadas en las regiones noreste y la Cordillera Central.
En el territorio nacional la temperatura mínima está en 12 (en Constanza) y la máxima en 36 (Barahona, Santiago, La Altagracia).
Actividad ciclónica:
La entidad dijo que observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una onda tropical, la cual mantiene una probabilidad media de 50 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. A más largo plazo, en los próximos 7 días, la probabilidad de formación se incrementa a 80 % (alta). Esta área de aguaceros es vigilada muy de cerca.
Asimismo, se localiza una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a otra onda tropical, a varios cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde. El sistema muestra algunos signos de organización, con una probabilidad media de 50 % de desarrollo en 48 horas, y media de 40 %, también para los próximos 7 días. Se mantiene un seguimiento continuo de este fenómeno.
El huracán Erín se ubica a unos 621 km al este/noreste de Cape Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 35 km/h.
Una pequeña área de baja presión localizada a unos 2,160 km al suroeste de las Azores genera aguaceros y tormentas eléctricas. Este sistema presenta una probabilidad baja de 10 % de desarrollo en 48 horas y también en los próximos 7 días.
Ninguno de estos dos últimos fenómenos representa peligro para el área de pronóstico de República Dominicana, debido a su posición y trayectoria.