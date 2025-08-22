Autoridades sin pista aún sobre asesinato de hacendado en Monción

A 11 días del asesinato de Diómedes Sánchez, propietario de una finca en la comunidad de Loma del Tanque, las autoridades aún no tienen pistas concretas que los lleven a los responsables del crimen, y no se reportan avances significativos en la investigación.

La fiscal a cargo del caso, Ramona Taveras, informó que, a pesar de los esfuerzos, las investigaciones siguen en curso. “Estamos recopilando evidencias, realizando el levantamiento de cámaras de vigilancia y llevando a cabo interrogatorios, incluido el del abogado de la víctima, quien ya fue interrogado”, señaló Taveras.

Uno de los interrogatorios más relevantes ha sido el realizado a Luis José Rodríguez Tejada, abogado de Diómedes Sánchez, quien había narrado los dramáticos momentos vividos durante el ataque.

Rodríguez Tejada, quien logró escapar del lugar al escuchar los disparos, desmintió versiones sobre un supuesto secuestro.

“Huí para salvar mi vida. No sé cuál era la intención de esos hombres”, declaró. Relató que, pese a no resultar herido, el caos del momento le impidió reaccionar.

“Se me salieron los zapatos, pero no requería atención médica. Algunos medios dijeron que estuve en un hospital, pero es falso”, dijo el abogado.

Según la fiscal, hasta el momento no se ha encontrado ninguna vinculación entre Rodríguez Tejada y el asesinato. "No hay indicios de su implicación en el caso", aseguró Taveras.

La investigación también se enfoca en los teléfonos robados a Sánchez y a otras dos víctimas presentes en el momento del crimen. Según las autoridades, se están llevando a cabo mapeos para rastrear las comunicaciones de los asaltantes.

Rodríguez Tejada, por su parte, ha solicitado que se investigue a las personas con las que su cliente había realizado negocios recientemente. "Estoy dispuesto a colaborar con la justicia para que se esclarezca lo sucedido y se identifique a los responsables", declaró el abogado.

detalles del crimen

El crimen ocurrió el domingo 10 de agosto, cuando varios hombres armados se presentaron en la finca de Diómedes Sánchez, ubicada cerca de la presa de Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez. Los agresores emboscaron al hacendado y le arrebataron la vida en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Familiares de Sánchez han expresado su desesperación por la falta de avances y claman por justicia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la comunidad sigue a la espera de respuestas sobre el asesinato de uno de sus municipe.