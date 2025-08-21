Jueves muy caluroso y partículas del polvo del Sahara

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves el país permanecerá dominado por la interacción de un sistema anticiclónico con la llegada de partículas de polvo del Sahara.

Ambos estarán limitando las formaciones de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones importantes, prevaleciendo en la mayor parte de las provincias un cielo soleado, poco nuboso y de aspecto grisáceo.

A pesar de estas condiciones meteorológicas de buen tiempo, no se descarta la presencia de algunos chubascos locales hacia los sistemas montañosos, por la influencia del viento del sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico).

Temperaturas

Indomet informó que las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, debido al viento del sureste, la época del año y una concentración moderada de polvo sahariano.

Por tal motivo, es importante mantenerse hidratados, vestir ropas de colores claros y no exponerse de manera directa sin la debida protección a la radiación solar, sobre todo en el periodo de mayor insolación, desde las 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América

Se vigilan dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a ondas tropicales, la primera a cientos de kilómetros al este de las islas de Sotavento, Antillas Menores, presenta baja probabilidad (30 %) de formación ciclónica para 2 días, mientras que para los próximos 7 días un 70 %. La segunda se localiza al Oeste/suroeste de las Costas de Cabo Verde, tiene mediada probabilidad del 40 % de formación ciclónica en 48 horas, así como, en los próximos 7 días.

El huracán Erin ya no afecta a la República Dominicana, por lo que el oleaje ha retornado a la normalidad. Este ciclón tropical se ubica a unos 330 kilómetros al este/sureste de Cape Hatteras, Carolina del Norte. Posee vientos máximos sostenidos de 165 km/h y se desplaza a una velocidad de 28 km/h.