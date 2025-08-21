Apagones no dan tregua en pueblos del Cibao

Las prolongadas tandas de apagones continúan generando malestar entre los residentes de las distintas provincias del Cibao, quienes han salido a las calles a realizar una serie de manifestaciones, llevando a cabo hasta quema de neumáticos.

En Santiago Rodríguez, diversas organizaciones sociales y comunitarias de esta provincia realizaron el pasado martes, una marcha pacífica en demanda de que cesen los constantes apagones y por el alto costo de la factura eléctrica.

La comunidad fue respaldado por la Federación de Juntas de Vecinos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Coalición de Organizaciones Ambientales del Noroeste (COANOR), la Coalición del Cibao, la Unión Serrana, el movimiento Los Peregrinos de Moca, entre otros grupos, quienes expresaron su compromiso en continuar la lucha hasta que las autoridades den respuestas a sus reclamos.

El vocero de la Coalición del Cibao, Osvaldo Brito, mostró su apoyo y colaboración ante las manifestaciones que se han estado realizando, demandando soluciones urgentes a la falta de un sistema de energía eléctrica estable, así como de agua potable, el deficiente sistema de recogida de basura, reparación de calles, carreteras y caminos vecinales.

La manifestación incluyó un recorrido por las distintas instituciones involucradas con las demandas realizadas, entre ellas las oficinas de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), el Ayuntamiento municipal y la Gobernación provincial.

Las organizaciones advirtieron que, de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas, se verán en la necesidad de intensificar las jornadas de movilización en toda la provincia.

Otras provincias del Cibao también mostraron su descontento y malestar con la inestabilidad de la energía eléctrica, saliendo a las calles la noche del pasado martes a quemar neumáticos.