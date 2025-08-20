Este será un miércoles de mucho calor y posibles lluvias por efectos lejanos del huracán Erin

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles, durante la mañana, se esperan chubascos ampliamente aislados, asociados al transporte de humedad por el viento del sureste soplando sobre el país, generado por los efectos lejanos del huracán Erin.

La entidad detalló que estas precipitaciones se observarían en poblados próximos a la costa Sur, como son La Altagracia, San Pedro de Macorís y Barahona.

En la tarde, como consecuencia del calor vespertino y una débil onda tropical que se acercará a nuestra área, se prevé que ocurran algunos incrementos nubosos, que darán lugar a aguaceros aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento, en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Valverde, hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas

Indomet explicó que las temperaturas se mantendrán bastante calurosas, debido al viento del sureste soplando sobre nuestro territorio, así como a la época del año y la concentración de polvo proveniente del desierto del Sahara que incrementará a partir de hoy.

Por tanto, agregó que es importante mantenerse hidratados, vestir ropas de colores claros y no exponerse de manera directa a la radiación solar, sobre todo en el periodo de mayor insolación, que es desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo, la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

La institución expresó que una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, vinculada a una onda tropical, se acerca a las Antillas Menores, se desplaza hacia el oeste y luego al oeste/noroeste a unos 32 km/h.

Agregó que presenta baja probabilidad (alrededor de 10%) de formación ciclónica para los próximos 2 días, mientras que, para los próximos 7 días, la probabilidad de desarrollo incrementa, siendo media (alrededor de 60%).

Asimismo, habló sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a una onda tropical, que se localiza sobre el Atlántico Tropical Oriental, al suroeste de las costas de Cabo Verde, se desplaza hacia el oeste a unos 24 km/h. Presenta baja probabilidad de 30% de formación ciclónica en 48 horas, de igual manera, para los próximos 7 días.