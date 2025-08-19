Jennifer Ventura, miss RD 2025, será la reina del Carnaval de Barahona

Jennifer Ventura, quien recientemente resultó electa como la nueva Miss República Dominicana Universo 2025, en representación de la sureña provincia Barahona, será recibida este domingo como lo que es: una reina.

Así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio Barahona, Míctor Emilio Fernández de la Cruz, quien informó, además, que este domingo darán un cálido recibimiento a la “Miss República Dominicana Universo 2025”, quien hace evocar los años dorados de la reina del tecnicolor María Montez.

Ventura, de 27 años, ingeniera civil, con maestría internacional y quien competirá en el certamen internacional de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia, será coronada como “Reina del Carnaval de Barahona”, evento cultural que tendrá lugar este domingo.

“Nosotros, como municipio cabecera de la provincia y de la región, estamos invitando a todo el pueblo en general, a todos nuestros municipios y las otras tres provincias, a sus distritos municipales, a acompañar a esta gran dama, a esta gran joven que ha logrado una hazaña que hacía más de cuarenta años que no lograba Barahona”, expuso en un programa de radio local.

El alcalde Fernández de la Cruz consideró que las ciudades que creían que solo era para ellas ese premio (Miss República Dominicana), hoy se sienten “alarmadas” porque salió una barahonera con las características de María Montéz “y a esas grandes barahoneras que ha dado este municipio”.

En ese sentido, reiteró que el próximo domingo, a las cuatro de la tarde, convocan a toda la comunidad en el Cruce de La Guázara, en donde está la imagen de la Virgen de La Altagracia para recibir a la joven Ventura.

“De ahí partimos en caravana en un recorrido por algunos barrios y sectores, con alegría, así con entusiasmo, hasta llegar al malecón de la ciudad en donde coronaremos como ‘reina del carnaval', con un riguroso protocolo, como se exige para ese tipo de evento”, expuso el síndico.

Se recuerda que el carnaval de Barahona se pospuso por la gran tragedia del Jet Set, en cuyo colapso del techo de la icónica discoteca fallecieron más de 236 personas y otra apreciable cantidad resultó herida. La madre de Ventura fue una de las víctimas de esa tragedia.

El evento es coordinado por la alcaldía con el director de los Comedores Económicos, Edgar Augusto Féliz Méndez; el senador Moisés Ayala Pérez; los diputados Aquiles Ledezma, José del Carmen Montero Arias, Sarah Féliz, sectorial del Ministerio de Cultural, gestores y animadores culturales, entre otros.