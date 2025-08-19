La incidencia del huracán Erin seguirá generando lluvias en República Dominicana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Erín continuará alejándose de República Dominicana, sin embargo, sus efectos indirectos seguirán generando oleaje anormal en la costa atlántica.

Además, desde tempranas horas matutinas y durante la mañana, bandas nubosas asociadas a Erin generarán nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento, principalmente hacia el litoral atlántico y las regiones sureste y suroeste.

Esta actividad de precipitaciones se extenderá hacia localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. El oleaje estará peligroso en la costa atlántica.

La temperatura mínima para el Gran Santo Domingo estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Indomet detalló que Erin es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y ahora posee vientos máximos sostenidos estimados en 215 km/h.

Se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al nor/noreste de Gran Turk Island y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 20 km/h.

La entidad detalló que sigue monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical y exhortó a la población a estar atentos a sus actualizaciones.

Provincias en aviso

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erín, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas.

En aviso están La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi.