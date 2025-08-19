Estudiantes vandalizan liceo de Valverde

Un grupo de al menos cuatro estudiantes penetraron la madrugada del pasado domingo al Liceo José Francisco Peña Gómez, en el distrito municipal de Jaibón Pueblo Nuevo, municipio de Mao, sustrayendo todas las cámaras de seguridad, que se encontraban instaladas en el centro educativo, ubicado en la provincia Valverde.

Tras ingresar al plantel educativo, los alumnos involucrados, quienes pertenecen al mismo centro, quedaron captados en las grabaciones del sistema de cámaras, pudiendo ser identificados por las autoridades educativas.

De acuerdo con una fuente vinculada a la institución, la directiva llevó a cabo este lunes una reunión con los padres de los estudiantes que causaron el daño en el recinto escolar, señalando que llegaron a un acuerdo, en el que estos se harán responsables de los daños ocasionados.

Según la fuente, este centro carece de vigilancia nocturno y desconoce si el plantel cuenta con miembros de la policía escolar asignados, debido a que estos, suelen rotarse entre las instalaciones.

Hasta el momento, se desconoce si los jóvenes, quienes presuntamente son menores de edad, recibieron algún tipo de sanción por parte de la escuela, ya que estos se encuentran cursando los niveles segundo y cuarto de secundaria.

El tema de la seguridad en los centros educativos ha sido abordado por las autoridades del Ministerio de Educación en diferentes situaciones, y el hecho de contar con una Policía Escolar significa establecer medidas que garanticen la armonía en el entorno escolar.