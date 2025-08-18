Senador pide declaren en estado de emergencia puente de Palo Verde

El senador por la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán, solicitó al alcalde Lucho Reyes, del Distrito Municipal de Palo Verde, en el municipio de Castañuelas, declarar el puente de dicha demarcación en estado de emergencia, debido a su avanzado deterioro.

Asegura que el mismo representa un peligro inminente para la población.

La infraestructura, cuya vía de acceso lleva alrededor de 20 años requiriendo ser intervenida, presenta fallas técnicas debido al deterioro de sus bases, dijo.

Por lo que el legislador, manifestó que la estructura presenta daños significativos que podrían provocar un colapso, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes y afectando el tránsito diario en la zona.

Asimismo, exigió a las autoridades municipales la prohibición inmediata del paso de vehículos pesados por el puente, con la finalidad de evitar que el peso y la vibración aceleren el deterioro de la estructura.

Resaltó su compromiso de gestionar, ante las instancias correspondientes, los recursos necesarios para la reparación o reconstrucción de esta importante vía, garantizando la seguridad y la movilidad de los habitantes de Palo Verde y todas las comunidades aledañas.

Denuncias

La comunidad de Palo Verde, en el municipio de Castañuelas vive una incertidumbre por el mal estado en que se encuentra el puente que comunica la comunidad con el proyecto La Cruz de Manzanillo, Montecristi y Dajabón.

En otras ocasiones, los residentes de esta localidad denunciaron que la pasarela pone en peligro a una población estudiantil de unos 800 estudiantes que se trasladan al Liceo Cristo Liberador y al Colegio San Francisco de Asís, pertenecientes a este distrito, quienes además, solicitaron al gobierno su intervención.