Rafael Santiago lleva tatuados en su piel estragos de una tragedia

Rafael Santiago lleva tatuada en su piel la marca de la desesperación, el dolor, el fuego de una explosión y una fecha: 14 de agosto de 2023.

Fue a Casa Toledo, en la calle Ayala, en el centro de San Cristóbal, como una cotidianidad: Comprar telas para desarrollar su oficio de tapicería. Era lunes y el reloj marcaba las 3:22 de la tarde, se desplazaba a cortar las telas en el local, cuando sintió algo inusual en el casco que aún portaba.

“Estaba comprando telas, porque yo era tapicero, digo era porque ya no estoy laborando, entonces cuando ya yo vengo con la tela en la mano para cortarla en la mesa, donde estaban los demás empleados. Luego yo siento eso que me está cayendo, todavía yo tengo el casco puesto, del motor, por eso fue que me protegió un poquito más”, recordó.

Estaba prendido en llamas y salió como pudo en busca de ayuda. “Yo salí prendido en llamas, raneándome como las culebras, porque el que podía ayudarme era el seguridad de la tienda y ya estaba muerto, él fue el primero que murió y el único que salió de ahí vivo fui yo”, expresó.

Policías lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina de San Cristóbal y luego en helicóptero al traumatológico Ney Arias Lora de la capital, junto a 16 personas más, para poder atender las quemaduras que sufrió en su cabeza, cara y ambos brazos.

Fue el único en sobrevivir de los 17 trasladados al hospital y a sus 70 años vive para contarlo con las marcas en su piel y luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) producto de las lesiones.

A dos años de la tragedia, todavía no ha podido reintegrarse como tapicero y vive de las dadivas de familiares y conocidos, ya que este era el sustento de él, su esposa y una niña de nueve años, en su residencia en Madre Vieja de San Cristóbal.

“La familia algunas veces me da cosita, me da el sencillo y con eso yo me estoy sosteniendo”, manifestó.

Agregó que al inicio recibía RD$20,000 como ayuda estatal. Sin embargo, hace meses no recibe ningún tipo de asistencia, luego que le prometieran una pensión y aún se mantiene a la espera. “No han seguido dando nada”, deploró.

La tragedia

El siniestro que habría iniciado en el antiguo mercado público de la localidad, cobró la vida de 38 personas y 12 desaparecidos, así como decenas de personas heridas y locales con daños materiales.