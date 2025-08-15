PN devuelve 56 motonetas eléctricas retenidas en Santiago

Solo bastó que los propietarios de motonetas eléctricas presentarán un papel de compra mostrando la pertenencia de cada una de estas, para que estén de vuelta a las calles 56 de estos aparatos, luego de ser retenidos por la Policía Nacional en operativos de control vial.

Las montonetas o bicicletas eléctricas fueron entregadas a sus dueños por el director regional de la Policía Nacional en Santiago, general Juan Bautista Jiménez, con la salvedad de que estas no sean conducidas por menores de edad.

“Nosotros vamos a verificar los documentos, se entregará a cada persona con su cédula, utilizando un libro de novedades; vamos a llevar un registro”, explicó el general.

Dijo que ya se ha reunido con el alcalde y han conversado también con el director general de Impuestos Internos (DGII) y se contempla convocar a una reunión para buscar una posible solución al tema.

Bautista Jiménez reiteró que continuarán trabajando, porque, aunque estas motonetas estén reguladas, los menores no pueden conducir vehículos.

Al momento de la entrega, el oficial de la Policía puntualizó que lo importante es que los ciudadanos que se dedican a este tipo de actividades, con la finalidad de mantener a su familia, deben de entender que los menores no pueden conducir en las vías públicas un vehículo de motor. Si bien es cierto que es eléctrico, pero se convierte en una motocicleta.

“Nosotros seguiremos trabajando, continuaremos evitando que los menores transiten en la vía pública con este tipo de bicicleta eléctrica”, reiteró.

Sostuvo que la ley para este tipo de aparatos rodantes debe ser modificada, ya que un vehículo de motor para transitar en la vía pública debe tener una aseguradora que proteja por los daños a terceros y esto no cuenta con tal protección.