Un solo apagón en el Cibao: Se reportan protestas en diferentes puntos

La incomodidad que desde hace varios días están generando los prolongados apagones en diferentes pueblos del Cibao, ha provocado que los ciudadanos afectados comiencen una serie de manifestaciones, algunas de ellas violentas, con quemas de neumáticos, derribo de árboles y en ocasiones enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional.

“No queríamos recurrir a los viejos tiempo de las quemas de neumáticos para exigir de los servicios eléctrico, pero nos tienen cansado”, dijo Rafael Castillo, quien junto a un grupo de personas se lanzaron a las calles para hacerse sentir por las tandas de apagones en el municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Noel.

La protesta en Bonao se tornó violenta, ya que los manifestantes quemaron neumáticos y tiraron cristales en las principales vías de esa localidad, lo que provocó la intervención de una patrulla policial, que logró que los manifestantes pudieran dispersarse.

Residentes del municipio de Río San Juan, en María Trinidad Sánchez, también protestaron por los constantes y prolongados apagones que afectan la zona. Los comunitarios denuncian que la falta de energía eléctrica interrumpe sus actividades diarias y comerciales.

Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata de las autoridades y de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edenorte para restablecer el servicio de manera regular.

La manifestación por los apagones también se hizo sentir en la carretera Duarte, en Licey y la parte baja de Moca, donde los manifestantes rechazaron las prolongadas tandas de apagones.

En La Vega

En la provincia de La Vega, así como a los distritos municipales de Ranchito, Las Cabuyas y Rincón, Jima Abajo, residentes han comenzado a organizar protestas ante la desesperante situación.

Entre los sectores afectados por los apagones están Palmarito, Las Maras, Jeremías, Sabaneta y otras comunidades, que permanecen sin energía por parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

El descontento ya se ha manifestado con la quema de neumáticos en zonas como Las Maras y Jeremías, donde los residentes aseguran que las altas temperaturas agravan aún más la crisis.

Moradores de comunidades como El Pino también han denunciado que, aunque se pensaba que los apagones eran cosa del pasado, “con la llegada del PRM volvieron a recrudecerse”, según expresaron.

Hasta el momento, Edenorte no ha informado cuándo se restablecerá el servicio eléctrico, lo que aumenta la indignación y el temor a que las manifestaciones se intensifiquen en las próximas horas.

Puerto Plata

Estos apagones también se hacen sentir en la costera provincia de Puerto Plata. Allí los residentes también protestaron para llamar la atención de las autoridades. Comunitarios de Los Hidalgos reclamaron el cese de los apagones de la energía eléctrica.