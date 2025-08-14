Menores transitan en motonetas eléctricas en centro de Santiago

Sólo necesitas 250 pesos, el costo por hora para conducir los scooters o motonetas eléctricas. Los propietarios no requieren que sea mayor de edad, ni que tenga licencia de conducir, todo aquel que cuente con 250 pesos puede tener la suya.

Un total de 56 motonetas eléctricas fueron incautadas por la Policía Nacional en operativos de control vial que realizaron el pasado martes en la ciudad de Santiago.

Los vehículos, manejados en su mayoría por menores de edad, circulaban de forma irregular por calles y avenidas de la ciudad, generando riesgos de accidentes, según confirmaron las autoridades.

Los operativos se realizaron en vías muy transitadas de Santiago, cuando jóvenes y muchos de ellos menores de edad, rentaban estas patinetas eléctricas de dos ruedas sin matrícula y en ocasiones sin luces, violando normas de tránsito.

Las autoridades policiales indicaron que estas patinetas o motonetas como también son llamadas, fueron retenidas ya que los conductores circulaban en vías contrarias e invadiendo espacios peatonales.

Los agentes actuantes afirmaron que los conductores, en su mayoría adolescentes, carecían de licencia y no portaban equipos de seguridad.

Dijeron tener varios reportes de accidentes, provocados por estas motos eléctricas.

“Estas patinetas son un peligro público cuando se usan de manera irresponsable. Hemos registrado múltiples colisiones por su uso inadecuado”, declaró el teniente de la Policía, Ramírez Collado.

Las unidades retenidas fueron trasladadas a la Dirección Cibao Central, de la Policía Nacional de Santiago. Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos para frenar el uso ilegal de estos dispositivos.

Mientras, Suárez, propietario de uno de los aparatos rodante que fue incautados por las autoridades, mostró su descontento, explica, que a la hora de comparar esta patineta, no le emitieron ningún documentos, que él pudiera notificar, ante la Dirección General de Impuestos Interno (DGII), por lo que pide flexibilidad para este tipo de dispositivo.

Suárez explicó, en su caso, que la persona que estaba conduciendo la patineta, era mayor de edad, que era su esposa y que sí portaba documentación personal.

Dijo que la utilizan para uso personal, no para comercializar. “Es una forma para poder abaratar los costos de los combustibles, es una opción con el alto costo del precio de la gasolina, estos aparatos son eléctricos, el gobierno debería regularizar y apoyar esta iniciativa”, manifestó Suárez.