Indomet sigue monitoreando la tormenta Erin; se esperan lluvias este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Erin se ubica a 1,595 km al este de Las Antillas Menores. Avanza hacia el oeste a unos 28 km/h y se espera que mantenga este movimiento durante las próximas horas.

Sus vientos máximos sostenidos han aumentado en unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días. Se espera que Erin se convierta en huracán.

Indomet agregó que siguen monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical y dijo que es importante estar atentos a sus actualizaciones.

Para este jueves, la vaguada en altura continuará afectando las condiciones meteorológicas sobre el país, manteniendo un ambiente húmedo e inestable.

Por tanto, se esperan algunos chubascos durante las horas de la mañana sobre provincias en el noreste y sureste del país, como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

En la tarde, la entidad agregó que el calentamiento diurno también aportará condiciones para que ocurran incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento sobre El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Estas condiciones continuarán hasta las primeras horas de la noche y luego disminuirán de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas a despejado en la mayoría de las provincias.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año, verano. En tal sentido, Indomet exhortó a la población en general a evitar la exposición al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Asimismo, tomar suficientes líquidos, en especial agua, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, así como, tomar en cuenta que los niños y adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas.

Para el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Área de aguaceros

La entidad agregó que una amplia área de aguaceros y tormentas desorganizadas asociada a una onda tropical, ubicada sobre la península de Yucatán, con probabilidad ciclónica baja en 20 % en 48 horas y los siguientes 7 días.