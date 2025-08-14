Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

tormenta tropical erin 

Indomet sigue monitoreando la tormenta Erin; se esperan lluvias este jueves

Las temperaturas continuarán bastante calurosas

Aguaceros

AguacerosArchivo LD

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Erin se ubica a 1,595 km al este de Las Antillas Menores. Avanza hacia el oeste a unos 28 km/h y se espera que mantenga este movimiento durante las próximas horas.

Sus vientos máximos sostenidos han aumentado en unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días. Se espera que Erin se convierta en huracán.

Indomet agregó que siguen monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical y dijo que es importante estar atentos a sus actualizaciones.

Para este jueves, la vaguada en altura continuará afectando las condiciones meteorológicas sobre el país, manteniendo un ambiente húmedo e inestable.

Por tanto,  se esperan algunos chubascos durante las horas de la mañana sobre provincias en el noreste y sureste del país, como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

En la tarde, la entidad agregó que el calentamiento diurno también aportará condiciones para que ocurran incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento sobre El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. 

Estas condiciones continuarán hasta las primeras horas de la noche y luego disminuirán de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas a despejado en la mayoría de las provincias.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año, verano. En tal sentido, Indomet exhortó a la población en general a evitar la exposición al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Asimismo, tomar suficientes líquidos, en especial agua, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, así como, tomar en cuenta que los niños y adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas.

Para el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C, y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Área de aguaceros

La entidad agregó que una amplia área de aguaceros y tormentas desorganizadas asociada a una onda tropical, ubicada sobre la península de Yucatán, con probabilidad ciclónica baja en 20 % en 48 horas y los siguientes 7 días.





