Relata cómo ejecutaron a ganadero en Monción

El abogado Luis José Rodríguez Tejada narró los dramáticos momentos en que su cliente, Diómedes Sánchez, fue asesinado por sujetos armados en su hacienda ubicada en Loma del Tanque, cerca de la presa de Monción, Santiago Rodríguez.

El crimen ocurrió el pasado domingo, en lo que el letrado calificó como una “emboscada” coordinada.

Rodríguez Tejada, quien logró escapar del lugar al escuchar los disparos, desmintió versiones sobre un supuesto secuestro.

“Huí para salvar mi vida. No sé cuál era la intención de esos hombres”, declaró. Relató que, pese a no resultar herido, el caos del momento le impidió reaccionar.

“Se me salieron los zapatos, pero no requería atención médica. Algunos medios dijeron que estuve en un hospital, pero es falso”, acotó el abogado.

“Nunca estuve secuestrado”, aseguró.

Rodríguez Tejada dijo que estuvo a 100 metros del lugar cuando Sánchez fue emboscado por cuatro hombres armados que llegaron en un vehículo negro sin placas, no blanco, como afirmó la Policía.

“Era una trampa. Eligieron un día y lugar donde no habría testigos. Llegamos a las 11:01 a.m. y minutos después aparecieron los sicarios”, relató.

Abogado Luis José Rodríguez Tejada.Onelio Domínguez

Sobre la respuesta policial, el abogado fue contundente: “No había agentes cerca cuando ocurrió el crimen. Con los recursos que tienen, pudieron interceptar a los asesinos durante la huída”.

La Policía afirmó que Sánchez murió en un colmado, pero Rodríguez insistió en que el asesinato ocurrió en un kiosco de la hacienda. Denunció que el cuerpo fue trasladado sin protocolo al hospital de Santiago Rodríguez en condiciones “indignas”, violando derechos fundamentales.

“Subieron fotos del cadáver. Es inaceptable en una sociedad moderna”, reprochó. También criticó el enfoque de las pesquisas, especialmente las preguntas del capitán Jiménez, quien insistió en su llamado a un familiar para alertar a la Policía. Manifestó de que su cliente fue víctima, no sospechoso.

Los individuos almorzaron también con Rafael Antonio Peña Rodríguez, empleado de la finca y Manuel Antonio Sánchez Dorejo, padre de la víctima.

Negocios

El abogado exigió que se investigue a contactos de Sánchez vinculados a transacciones de terrenos. Reveló que ese día esperaban a supuestos compradores que nunca llegaron.

“En su lugar aparecieron los asesinos. Hay intereses creados detrás de esto”, afirmó, sin descartar la participación de terceros.