En las próximas horas la tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán
Luego del mediodía, Indomet espera un incremento en las precipitaciones
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Erin posee probabilidades de convertirse en huracán en las próximas 48 horas.
Detalló que esta se ubica a unos 2225 km al este de las Antillas Menores y se desplaza al oeste a unos 35 km/h, se espera que mantenga este movimiento, con un descenso gradual en su velocidad de traslación, durante los próximos días.
Posee vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual durante los días siguientes.
La entidad dijo que están monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin y exhortó a la población a estar atentos a sus actualizaciones.
Para este miércoles, durante las horas matutinas, en gran parte del país se observará un cielo principalmente soleado y ligeramente gris, por bajas concentraciones de partículas de polvo sahariano.
Dijo que solo se esperan algunas lluvias pasajeras sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y Monte Plata.
Luego del mediodía, Indomet espera un incremento en las precipitaciones, pronosticándose la ocurrencia de aguaceros locales moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Vega, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Baoruco, entre otras provincias aledañas, debido a la incidencia de la vaguada en los niveles altos de la troposfera.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Caribe y Mar Caribe
Indomet informó sobre un disturbio #1 asociado a una onda tropical, ubicado entre el este de Honduras y la parte noreste de Nicaragua, esta zona posee una amplia área de aguaceros y tormentas desorganizadas, y contiene un 10 % de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en 48 horas y 20 % a 7 días.
Además, dijo que hay una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizada, asociada a un área de baja presión no tropical (disturbio #2), que se encuentra a cientos de kilómetros al suroeste de Nueva Escocia, Canadá. Presenta aún probabilidad de 10 % de formación ciclónica en 48 horas.